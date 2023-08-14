Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Москва неоднократно отмечала, что такие действия киевского режима не останутся без ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность страны к атакам на Крымский мост. Он опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что Киев «ежедневно отвечает» на действия Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, приведя в пример «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

В субботу в министерстве обороны России заявили, что Украина предприняла попытку атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Она была сбита, разрушений и пострадавших нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать Крымский мост не останутся без ответа. Дипломат отмечала, что этот мост является сугубо гражданский объектом, и нападения на него недопустимы.