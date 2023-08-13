Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; Instagram* / fkirkorov; 5-tv.ru

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Наследник поп-короля увлекается вейксерфингом, уже уверенно стоит на доске. Как он этому научился?

Королю эстрады Филиппу Киркорову тоже нужно отдыхать. Сейчас он находится в Греции вместе со своим сыном Мартином. Наследник артиста увлекается вейксерфингом и уже достиг успехов в увлечении. Он смог выполнить тяжелый трюк на доске в море. Его отец был этому очень рад. Киркоров поспешил поделиться с поклонниками достижениями ребенка.

«Жизнь на 360 градусов. Мартин сделал это! Горжусь!» — написал певец.

Поклонники также поздравили мальчика с его успехом. Они оставили свои восторженные комментарии под постом артиста.

«Смельчак. Молодец мальчик»;

«Мартин, такой талантливый! Ваша гордость, Филипп»;

«Вау! Мартин, ты очень крут! Лучший. Умничка», — написали фанаты поп-короля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения сына Мартина.

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