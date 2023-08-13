«Никто не забыл»: вдова Абдулова отметила его 70-летие в кругу близких

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Звездные гости поделились воспоминаниями и историями из жизни легендарного актера.

Вдова народного артиста РСФСР Александра Абдулова Юлия пригласила на его 70-летие близких и друзей. Кадры прошедшей в ресторане встречи она опубликовала в личном блоге.

Почтить память всенародно любимого актера пришли его знаменитые коллеги: Александр Збруев, Леонид Ярмольник и Ирина Розанова. Также в числе звездных гостей была певица Лариса Долина.

«Что бы я хотела пожелать своей дочке? Настоящих друзей. Таких, как у ее папы. Это и есть ответ на вопрос, как мы жили все эти годы. Сашины друзья всегда были с нами, каждый помогал, никто не забыл», — написала Юлия Абдулова под публикацией.

По словам вдовы актера, вечер прошел за воспоминаниями и историями из жизни Абдулова, которыми делились его друзья.

В начале августа Юлия Абдулова отметила вместе с близкими свой день рождения. На вечеринке она появилась вместе с наследницей — шестнадцатилетней Женей, которая редко появляется на публике. Известно, что девушка мечтала пойти по стопам отца и даже успела сняться в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Однако сейчас Женя мечтает о карьере режиссера.

Александр Абдулов умер 3 января 2008 года от рака легких, который ранее у него обнаружили в израильской клинике.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Ирина Алферова отреагировала на слухи об алкоголизме ее бывшего супруга Александра Абдулова.