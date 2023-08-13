«Крупнейший провал»: наступление ВС РФ под Харьковом станет ударом для ВСУ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Успех российских войск «разочарует» западных партнеров Киева.

Наступление российской армии в Харьковской области станет страшным ударом для Киева. Об этом полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил в интервью The Hill.

По словам эксперта, на действия российских военных в Харьковской области необходимо обратить внимание, так как их успех на этом направлении будет «важным событием».

Канчиан считает, что переход харьковских территорий под контроль Москвы грозит серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, это «разочарует» западных партнеров Киева и станет «крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил».

Экс-разведчик США Скотт Риттер на днях заявил, что расхваленное украинское контрнаступление провалилось с треском, и его исход уже предрешен. А российская армия, по словам военного, перехватила инициативу на передовой и начала переходить в наступление на разных направлениях.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в этот день заявил, что российская армия продолжает вести активное наступление на купянском направлении, и до самого Купянска бойцам осталось преодолеть считанные километры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению.