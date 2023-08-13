В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам

Фото: © РИА Новости / Мирослав Ротарь

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За последние десять лет этот монумент подвергался подобным атакам как минимум пять раз.

Вандалы осквернили памятник на севере Молдавии. Его установили в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года.

Памятник находится около села Корпач в Единецком районе. Вандалы написали на нем Pe aici au trecut ocupanţii. На румынском это означает «Здесь прошли оккупанты». Об этом сообщили в Telegram-канале «Солдат Победы», опубликовав соответсвующий снимок.

Также неизвестные изобразили на памятнике символ профашистской партии из Румынии «Железная гвардия». Она вела свою деятельность в период между двумя мировыми войнами на территории республики.

Этот монумент был осквернен не впервые. За десять лет уже было зафиксировано как минимум пять подобных случаев. Удивительно, но еще ни разу власти Молдавии не нашли виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вандалы осквернили памятник графу Николаю Игнатьеву в болгарской Варне. Происходящее зафиксировали на видео, которое впоследствии распространилось по социальным сетям.