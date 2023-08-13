Туристам в Анапе посоветовали быть осторожнее при встрече с дельфинами

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Frischknecht

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Афалины, которые обитают в Черном море, очень дружелюбные. Но почему тогда их стоит остерегаться?

Сейчас в Анапе дельфины совсем не боятся подплывать к людям. Несмотря на то, что они очень умные и дружелюбные водные млекопитающие, мэрия города рекомендует туристам держаться от них на расстоянии, поскольку это может быть небезопасно.

В ряде местных СМИ стали появляться фотографии дельфинов. Они приплывают на мелководье и «позируют» перед людьми. Однако этому есть объяснения. В пресс-службе мэрии Анапы рассказали РИА Новости, что дельфины подплывают близко к берегу, чтобы поохотиться на маленькую рыбу. В таких местах всегда много отдыхающих, поэтому дельфины уже привыкли к людям и понимают, что они в целом не предоставляют опасности.

«Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко», — рассказали в мэрии.

В правительстве города отметили, что хоть дельфины и безобидны для человека, но в момент игры или охоты они могут нечаянно задеть отдыхающего. Поэтому и рекомендуется не подплывать к животным слишком близко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России запретили вылавливать дельфинов и касаток.