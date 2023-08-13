Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место ЧП в Белгороде, произошедшего на улице Есенина, передает с места корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Сейчас место инцидента оцеплено, там работают экстренные службы. Ближе никого не пускают. Там работают сотрудники МЧС и следователи», — рассказала Солдатова.

Ранее очевидцы сообщили о хлопке и повреждении остекления в нескольких квартирах в жилой многоэтажке. Сведений о пострадавших не поступало.

Как писал 5-tv.ru, рано утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.