Очевидцы сообщают о хлопке в одном из районов Белгорода

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Детали случившегося уточняются.

Пользователи сети сообщили о хлопке в одном из районов Белгорода. А именно — улицы Есенина. Первые кадры с места событий появились в Telegram-каналах. В частности, в Telegram-канале 112.

На некоторых фото с места виден многоэтажный дом, у которого частично обрушен фасад. Имеет ли это какое-то реальное отношение к ЧП — в ближайшие минуты установят экстренные службы.

О пострадавших и других разрушениях пока не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет» — эксклюзивные кадры.