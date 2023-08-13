Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Скончалась женщина, получившая 90% ожогов поверхности тела.

Число жертв после взрыва газа в частном доме в Дербенте выросло до двух — скончалась женщина, получившая 90% ожогов поверхности тела. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального минздрава.

«Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте», — говорится в сообщении.

Накануне в реанимации после девятичасовой борьбы врачей скончался 14-летний подросток, также пострадавший при взрыве газа в Дербенте. Известно, что он получил ожоги 95% поверхности тела.

Несчастный случай произошел утром в субботу в частном доме по улице Шахбазова. Предварительной причиной случившегося названа утечка бытового газа.

Всего при взрыве пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых. Два ребенка были выписаны домой накануне в удовлетворительном состоянии. За жизнь получившего 60% ожогов поверхности тела мужчины продолжают бороться врачи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершились поисковые работы.