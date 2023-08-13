Это классика: что читают Бузова, Костюшкин и другие российские знаменитости

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Если книги оказывают влияние на формирование личности и характера человека, то какие именно произведения сделали Бузову такой, какая она есть?

Звезды российского шоу-бизнеса — персоны яркие и многогранные, и литературу они выбирают тоже разную. Издание dni.ru поинтересовались у знаменитостей, каких авторов они предпочитают.

Певец Стас Костюшкин рассказал, что после людных мероприятий и изматывающих проектов он любит уединиться с Эдвардом Радзинским в руках. Оказывается, музыкант увлекается историей и может перечитывать любимого автора по несколько раз.

А вот Ольга Бузова нашла умиротворение в романах Федора Достоевского. Но, конечно, стоит добавить, что список любимой литературы у артистки не ограничивается лишь «Преступлении и наказанием».

Трагически скончавшийся актер Сергей Пускепалис как-то делился, что его сердце всегда тянулось к трудам Николая Лескова. В знакомых всем «Очарованном страннике», «Левше», «Леди Макбет Мценского уезда» он всегда черпал для себя что-то новое.

Российский шоу-бизнес читает много и с большим удовольствием, а по любимому писателю можно делать неожиданные открытия о своих кумирах — в жизни они могут быть не такими, какими предстают «в образе» на светских мероприятиях и перед камерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал в отеле из-за чтения стихов Бродского.