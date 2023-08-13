Показал гениталии с балкона: московская школьница пожаловалась на извращенца

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.net

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Правоохранители уже установили личность мужчины.

Московская полиция проводит проверку по факту жалобы учащейся седьмого класса одной из школ на юго-западе столицы на действия извращенца.

По информации 5-tv.ru, школьница сообщила, что с балкона второго этажа жилого дома на Чонгарском бульваре неизвестный мужчина демонстрирует свои гениталии. Прибывший по указанному адресу наряд полиции установил личность извращенца. Им оказался 58-летний мужчина, работающий разнорабочим на стройке. По факту его действий проводится проверка.

Около месяца назад несколько жительниц Москвы пожаловались в полицию на создателей сообщества «Школа секса» в одной из популярных соцсетей. Женщины сообщили, что администраторы группы — пятеро взрослых мужчин — призывают несовершеннолетних девочек лишать себя девственности, засовывая в гениталии разные предметы, и снимать это на видео. Также они присылают своим малолетним подписчицам кадры обнаженных половых органов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жительница Омска с помощью таксиста догнала и задержала извращенца, который приставал к ее дочери.