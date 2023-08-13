Почти уверен: Трамп оценил свои шансы на выборах президента США 2024 года

The Times: Трамп практически уверен в победе на президентских выборах 2024 года

Фото: Reuters / LINDSAY DEDARIO

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Бизнесмен надеется вновь избраться, несмотря на беспрецедентное уголовное преследование со стороны действующей власти.

Экс-президент США Дональд Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах 2024 года «близкими к 100%». Об этом пишет The Times.

По мнению Трампа, никто из других кандидатов от Республиканской партии на пост президента США, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис, не может с ним соперничать.

«Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос, не рано ли он списывает со счетов Десантиса.

Издание напоминает, что в январе 2024 года в США пройдут праймериз — внутрипартийные голосования, на которых каждая политсила определит своего претендента на выборах главы государства.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года. Трамп надеется переизбраться, несмотря на уголовное расследование, которое касается, в том числе, штурма Капитолия в январе 2020-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего президента Джо Байдена «бредящим безумцем», в очередной раз критикуя миграционную политику Белого дома.