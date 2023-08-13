Минобороны показало кадры уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Скрытую точку доступа украинские боевики организовали в недостроенном гражданском здании.

Видео уничтожения комплекта связи Starlink, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российский беспилотник с боезарядом наносит удар по позиции украинских боевиков в недостроенном здании, откуда начинает валить густой черный дым.

Уточняется, что перед этим российские операторы FPV-дронов обнаружили в здании скрытую точку связи Starlink, которую использовали ВСУ.

Накануне уникальные кадры обнаружения и уничтожения российскими военными расчета беспилотника украинских боевиков из зоны спецоперации передал военкор «Известий» Родион Северьянов. На видео запечатлена слаженная работа разведчиков и артиллеристов 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на авдеевском направлении.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры, на которых российские десантники уничтожают дронами отечественного производства несколько единиц бронетехники ВСУ.