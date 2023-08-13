Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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В Минобороны РФ отметили, что это не первая попытка ВСУ атаковать регион за последние сутки.

Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Эта атака со стороны ВСУ — не первая за последние сутки.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские террористы попытались ударить по району около 13:30 по московскому времени.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркивалось в заявлении.

Известно, что в результате инцидента ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки.