Названа наиболее вероятная причина пожара на складе в Раменском — видео
Пожар на складе в Раменском мог произойти из-за сварочных работ
Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc; Новости Москвы / moscowmap; Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
Площадь возгорания на момент прибытия МЧС составила 1800 квадратных метров.
Названа наиболее вероятная причина пожара на складе в Раменском. Как отметили в прокуратуре Московской области, речь идет, скорее всего, о нарушении противопожарных требований при производстве сварочных работ.
На месте все еще работают экстренные службы. В МЧС и прокуратуре представили кадры с места событий.
«Сегодня, около 12:00 произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса, расположенного в Раменском городском округе. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров», — отмечалось в сообщении.
О пострадавших пока не сообщалось.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с полыхающих Гавайев. Огонь уже практически уничтожил популярный курорт Лахайна.