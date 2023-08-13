Пресечена попытка ВСУ атаковать объекты в Курской области с помощью БПЛА

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В Минобороны РФ сообщили о безуспешной попытке киевского режима атаковать объекты на территории страны. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в Курской области.

Уточняется, что произошло все 13 августа около 11:30 по московскому времени. Противник для очередной террористической атаки по территориям РФ использовал БПЛА самолетного типа. Российские ПВО заблаговременно обнаружили и ликвидировали его над Курской областью.

В оборонном ведомстве отметили, что пострадавших или разрушений в результате случившегося нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи под Херсоном.