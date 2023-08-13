Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской

Фото: Кадр из сериала «Время собирать камни», 1993г.

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По словам коллег, последние дни жизни звезды были настоящим мучением.

Актриса театра и кино Лидия Остринская, которая ушла из жизни всего в 56 лет, в последнее время испытывала серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «Российская газета».

«Всегда была улыбающейся, яркой, на позитиве. Я ее видела совсем недавно и никогда бы не подумала, что человек столь серьезно болеет. Она всегда была подтянута, ухожена, всегда с улыбкой», — рассказала представитель украинского драматического тетра имени Заньковецкой Леся Кичура.

По словам пресс-атташе театра Елена Федорченко, Лидия Остринская скончалась в больнице. Она отмечает, что женщина была очень поющей и артистичной натурой.

«Трудно говорить, все ошеломлены этой новостью», — добавила Федорченко.

Прощание с артисткой состоится 15 августа, в 11:00 в фойе театра, в котором она несла долгую и верную службу.

Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. В юности она окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания вуза женщина активно участвовала в постановках, а также снималась во многих полюбившихся фильмах. Ее наиболее известные роли в кинокартинах «Секонд-хенд» и «Король Данило».

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