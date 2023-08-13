Никакого мошенничества, только прогресс: чем выгоден цифровой рубль для россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Новая» валюта входит в оборот уже в ближайшее время. Как правильно ею пользоваться?

Со следующей недели в наших кошельках зазвенят цифровые рубли. Ну, «зазвенят» — это, конечно, художественный образ, поскольку такая валюта нематериальна. Ее нельзя пощупать, нельзя спрятать в коробку из-под обуви. Зато у нее есть логотип — символ рубля в кружочке, красно-коралловый на белом фоне.

Цифровое — это «третье» состояние российского рубля. В дополнение к наличному и безналичному. Если проводить аналогии с водой, у которой также три состояния. То «лед» — это наличка. «пар» — это бестелесные цифры на банковских счетах. А «водой» должен стать цифровой рубль.

Каждый цифровой рубль — это код. Как номер у купюры. В чем-то похоже с криптовалютой, но крипта «добывается» сама по себе, пользователями, а у «цифру» как и «бумажные» деньги производит Центробанк. И гарантирует золотовалютными резервами. Плюс дополнительные меры защиты.

Главный вопрос — зачем это нужно? Для удобства, говорят. Предпринимателям ЦБ обещает в разы меньшие тарифы за эквайринг, то есть обслуживание. Не 2-3%, как сейчас, а 0,2-0,3%. Простым пользователям цифровой рубль сулит возможность бесконтактной оплаты при отсутствии интернета, и мгновенные переводы без комиссии даже крупных сумм.

Государству красно-коралловый рубль открывает широкие возможности для торговли с другими странами, минуя привязку к доллару и пресловутую систему SWIFT, от которой нас еще в прошлом году отключили. Недаром, среди пионеров цифровых валют — Китай, Саудовская Аравия, ЮАР, Сингапур.

Кроме того цифровизация денег упрощает контроль за передвижением средств со счета на счет, а значит поможет бороться с мошенничеством, отмыванием и прочими махинациями.