Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Виктория Алакоз 32 0
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Фото: © РИА Новости
Пострадавших и разрушений нет.
Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ.
Отмечается, что беспилотник был сбит в районе четырех утра средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ.