Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавших и разрушений нет.

Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ.

Отмечается, что беспилотник был сбит в районе четырех утра средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ.