Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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С ВСУ борются не только профессиональные военные, но и мужчины гражданских специальностей. Впрочем, это ничуть не мешает им разбивать противника.

Интересную мысль высказал на этой неделе известный итальянский социолог Алессандро Орсини. Вы заметили, пишет он, что чем сильнее НАТО помогает Украине, тем меньше становится Украина. Репортаж с передовой из Луганской народной республики — Ярослава Богата.

«Подобные цели реактивщики называют молниями, очень символично, что работают по ним „Градом“, если система вышла на позиции, это значит, что разведка передала координаты скопления, либо живой силы, либо бронетехники», — рассказывает журналист.

Стреляет «найденыш» или из-за того, что нашли его где-то артиллеристы, или из-за того, что сам хорошо находит противнику. Секрета, бойцы давшие такое прозвище боевой машине, не раскрывают. Единственное, что нужно знать — по противнику работает безотказно.

«На дальние цели стреляем до 21 километра, конечно боятся они», — рассказывает боец.

Боятся националисты, конечно, отнюдь не машины. Боятся этих обычных еще недавно мужиков. Очень многие из бойцов именитой седьмой бригады — уроженцы Донбасса, не профессиональные военные.

«Почему „Синоптик“? Интересный позывной?» — спрашивают у бойца.

«Осадки, местами «Град“», — отвечает он.

«Синоптик» — водитель. От него зависит жизнь пехоты, там на переднем краю, жизни своих товарищей рядом, орудия, в конце концов. Ответственность сумасшедшая. И так 24 на 7. Справляться с этим грузом помогают обычные вещи. Из дома. На передовой они творят чудеса.

«Мне сын положил крайний раз, в сумку в мой вещмешок, свои игрушки, маску, ножик пластиковый и свинку-хрюшку, а жена мне поставила свой платок, с запахом ее духов. Когда очень сильно кошки на душе скребут, достаешь это, раскладываешь, и сразу у тебя такой позитив, на душе просто», — рассказывает «Синоптик».

И это хорошо показывает, за что сражаются и в «семерке», и в соседних подразделениях. Это северское направление. Пока что здесь — позиционная борьба.

«В основном цель — это дороги, где них там место встречи, ротации где они в основном собираются, вот по этим точкам в основном и работаем», — рассказывает военный.

Иностранной техники у ВСУ, судя по всему, уже не хватает, чтобы распределить по всей линии фронта. Хоть ждут новых целей везде.

«Расчет орудия всегда в дежурном режиме, сейчас Д-30 нацелена на уже пристреленный участок, это значит как только там появится техника, будет произведен выстрел», — рассказывает журналист.

Их гражданские специальности — тоже не связаны с военной наукой. Впрочем, это ничуть не мешает разбивать подготовленного на европейских полигонах противника.

«В основном шахтеры, железнодорожники, больше тут профессий других нет», — рассказывает боец.

Один из залпов Д-30 командир орудия дает в честь сына. Он родился в день этих съемок.

«Все ради детей. Дети будут в мире жить, ради этого и стоим», — заключил военный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США сообщили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ.