Уссурийск пострадал от наводнения: что происходит в городе

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Больше всего затопило один из местных спальных районов.

Минувший июль стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений, утверждает служба Евросоюза по изменению климата. Наша планета из голубой, превращается в красно-оранжевую, в плане температуры, а огненные вихри жары все чаще захлестывают в приполярные регионы. На планете Земля было в июле плюс 17. Но это как вы понимаете, «средняя температура по больнице». На южном полюсе — минус 70, на северном около ноля, а вдоль экватора уверенные плюс 40-50. И июнь, и начало августа на планете тоже было аномально теплыми. Вот наглядный график по Северной Атлантике — если 70-80-е, и даже 90-е были относительно прохладными, то с нулевых температура уверенно идет вверх. А в этом году — она и вовсе решила «взобраться» на Эверест.

Плюс 45-48. Там, где прежде пугались таких цифр, становятся данностью. Италия и Южная Испания, Греция, Турция — все обновили рекорды. Как обратная сторона медали — тепловые удары, высохшие посевы, горящие леса. В России июль также запомнился рекордами под сорок и даже за сорок. Там, где это диковинка. На Урале, например. Температура выше средних значений также наблюдалась в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

Переход через многолетние экстремумы — так эти аномалии называется по-научному, — опасны не только последствиями жары на юге, но и раскачкой климата в других районах. На Дальний Восток на этой неделе обрушились тайфуны, с колоссальными запасами влаги. В Приморье подтоплены семь районов, более 60-ти населенных пунктов. Особенно сложная ситуация в Уссурийске, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков, напора вода не выдержала недостроенная дамба на реке Раздольная. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Шепырева.