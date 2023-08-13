«Пипеточные поставки»: почему США передают Украине так мало танков Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karolis Kavolelis via www.imago; 5-tv.ru

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Число американцев, выступающих против накачивания Киева вооружением, растет. Как европейские лидеры пытаются изменить их позицию?

США отправляют на Украину первую партию своих танков Abrams — 31 единицу. Объясняют это ускоренной подготовкой экипажей, украинцам посылают одну из самых «старых» версий Abrams М1А1, попроще. Подготовка, мягко говоря, затянулась, Abrams ведь были обещаны одновременно с немецкими Leopard. Но те уже прибыли и успели бесславно «повоевать». И вот теперь к «шапочному разбору» прибывают американцы. «Пипеточные поставки» — оценили такую помощь в прессе — 31 старый танк, при том, что в Штатах за все время эксплуатации произведено более десяти тысяч таких машин.

Причем большинство американцев против увеличения помощи режиму президента Украины Владимира Зеленского. Согласно последнему опросу CNN, среди его зрителей 55% не готовы к дополнительным ассигнованиям, 45% — «за». Для сравнения, в начале СВО соотношение было зеркальным — 62% тогда было «за» максимальную помощь Киеву, и лишь 38% против.

Как убедить консервативных американцев все-таки раскошелиться на Украину, придумал на этой неделе президент Польши, в интервью The Washington Post. Это очень просто — сейчас можно дешево остановить Россию, ведь американские боевики не гибнут, сказал Анджей Дуда.

Довольно цинично. Главное, чтобы не гибли солдаты первого сорта, а что там с украинцами — да какая разница. Их жизни дешевы для американского налогоплательщика, и это главное. Судя по всему, такой же рациональный подход царит и в Германии, где закупили для ВСУ еще 49 списанных ранее Бельгией танков Leopard. Правда эти машины настолько «дряхлые», что из них берутся отремонтировать лишь 30, остальные станут донорами запчастей.

Итого плюс 60 танков. При нынешней интенсивности боев их хватит где-то на неделю.