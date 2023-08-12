«Нужна мимическая неподвижность»: почему Лада Дэнс не может сама говорить и передвигаться

Директор Лады Дэнс: певица не может пока сама говорить и ходить из-за операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Певица сейчас проходит реабилитацию. Какие врачи дают прогнозы?

В начале августа певица Лада Дэнс попала в ДТП в подмосковном Подольске, возвращавшись вместе с подругой с концерта на арендованном автомобиле. Исполнительница получила тяжелые травмы и была госпитализирована, ей провели уже несколько операций. Последняя — в ночь на 12 августа. Как выяснилось, сейчас артистка не может самостоятельно передвигаться и разговаривать. Ее директор Сергей Пудовкин рассказал корреспонденту 5-tv.ru, с чем это связано.

Он отметил, что такое состояние певицы связано с последней операцией, довольно тонкой и точной работой хирургов.

«Просто нужна мимическая неподвижность. Врачи порекомендовали сейчас такой формат. Лада абсолютно в сознании, она внутренне энергично настроена, несмотря на длительную реабилитацию», — объяснил Пудовкин.

Пудовкин добавил, что врачи дают положительные прогнозы. Однако реабилитация будет длительной.

«Сейчас Лада находится в состоянии, которое не позволяет ей общаться, делать видео, какой-то комментарий, но это совсем, к сожалению, не скорая история. И она не готова к тому, чтобы сейчас давать комментарии», — сообщил директор артистки.

Также Пудовкин сообщил, что в день аварии он и Лада Дэнс говорили по телефону. Тогда ему и певице казалось, что ее состояние значительно лучше. Но получилось так, что спонсором обманчивых ощущений оказалось шоковое состояние исполнительницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и говорить.