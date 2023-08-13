🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: не самый легкий день для представителей зодиакального круга. В субботу следует вести себя более сдержанно и встревать в конфликты.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 13 августа, некоторые эмоции могут взять верх над некоторыми представителями зодиакального круга. Возможны перепады настроения, конфликты, форс-мажоры и другие неприятности. При этом день благоприятен для домашних хлопот и начала ремонта.

♈ Овны

Пришло время показать миру свою уникальность, Овны. Сияя в своем свете, вы даете другим людям мотивацию делать то же самое. Кроме того, на этой неделе дела на любовном фронте также выглядят яркими! Звезды подсказывают, что, возможно, в вашем окружении есть человек, который неровно к вам дышит.

Космический совет: пришло время выразить себя настолько ярко, насколько это возможно.

♉ Тельцы

Смело выходите из зоны комфорта — позвольте себе исследовать неизведанное. На этих выходных вы можете раскрасить свой холст самыми яркими цветами. Не менее важно научиться ценить себя и то, что вы делаете. Тельцы, не бойтесь назначить цену за свою работу или попросить то, что вы заслуживаете.

Космический совет: оказывая честь другим, не забывайте о своем достоинстве.

♊ Близнецы

Примите свою странность и уникальность в одном лице, Близнецы. Быть в согласии со своей истиной — путь к достижению гармонии. Помните, что у каждого человека есть уникальный язык любви, личный способ выразить песню своей души. Будьте верны себе. Перепишите сценарий своей жизни так, чтобы он вам нравился.

Космический совет: меньше беспокойтесь о том, что думают о вас другие.

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♋ Раки

Жизнь никоим образом не пытается удержать вас или замедлить. Жизнь просто дает вам шанс вырасти, Раки. Встречайте все возможности с мужеством и открытым сердцем. Да, и еще одна вещь! Признание того, что еще некогда важный для вас человек был просто преподнесенным жизнью уроком, поможет вам избавиться от багажа прошлого, который погружают вас в пучину негативных мыслей.

Космический совет: пора отпустить прошлое и двигаться дальше.

♌ Львы

Эта глава жизни приносит с собой лекарство любви для вас, Львы. Приготовьтесь воссоединиться с родственными душами. Пришло время сказать людям, которые вам небезразличны, насколько они особенные для вас.

Космический совет: вам стоит укрепить отношения с родными.

♍ Девы

Люди вокруг вас могут чрезмерно драматизировать в эти дни, Девы. Вселенная советует не поддаваться на провокации. Когда дело доходит до осуществления ваших желаний, вас просят проявить терпение. Все, что принадлежит вам, найдет свой путь и проявится в необходимое время. А пока откажитесь от «как» и «почему».

Космический совет: не отказывайтесь от поставленных целей.

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♎ Весы

Больше солнечного света, смеха, дальних поездок, искусства, музыки и качественного времени со своим родом души! Это девиз вашего дня, Весы! Больше положительных моментов в жизни не только поднимают настроение, но и позволяют нам чувствовать себя в безопасности. А это именно то, в чем вы нуждаетесь. Не так ли?

Космический совет: наполните свою жизнь яркими красками.

♏ Скорпионы

Сейчас вы, возможно, увлечены самосовершенствованием. Вселенная напоминает, что больший эффект принесет не то, как вы меняетесь внешне, а как обогащаетесь духовно. Также важно следить за питанием в эти дни — пусть ваш рацион будет свежим и богатым питательными веществами. Побалуйте себя простыми домашними блюдами, Скорпионы.

Космический совет: расширяйте свое мировоззрение.

♐ Стрельцы

Примите то, что предлагает вас Вселенная в этот период. Даже те пути, которые кажутся слишком трудными, Стрельцы. Знайте, что вы можете преодолеть любые преграды. А чтобы было легче идти к заветной мечте — отпустите прошлое, которое мешает вам делать новые шаги.

Космический совет: отпустите прошлое, позвольте новому войти в вашу жизнь.

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♑ Козероги

Если вы изо всех сил пытаетесь принять решение, но никак не можете, то сделайте паузу, Козероги. Прислушайтесь к своему сердцу. О чем оно вам шепчет? Ваш внутренний компас всегда знает путь вперед. Помните об этом. Когда дело доходит до межличностных отношений — практикуйте честность. Расскажите близким, что вы чувствуете, чего вы ожидаете от них. Также Вселенная предупреждает, если вы пожертвуете своими потребностями, чтобы угодить окружающим, вы только загоните себя в паутину горечи и обиды.

Космический совет: не жертвуйте своим благополучием ради других.

♒ Водолеи

Вы находитесь там, где должны сейчас быть, Водолеи. Продолжайте считать свои благословения, благодарить жизнь за все, что имеете. Знайте, что удача на вашей стороне. В это время на межличностном фронте могут быть проблемы. Вам может показаться, что кто-то ведет себя неподобающе или не ценит вас должным образом.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♊ Рыбы

Зачем ждать завтра, когда вы можете сделать шаг к своим самым сокровенным желаниям уже сегодня? Выйдите из этого пространства самодовольства, страха, трепета. Наберитесь смелости и позвольте себе больше рисковать, Рыбы. У вас может не получиться с первого раза. Вы можете не успеть и во второй, и в третий раз. Но придет время, когда жизнь сделает неожиданный поворот, дав вам именно то, на что вы надеялись.

Космический совет: не бойтесь идти на риски!

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