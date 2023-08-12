Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета к спутнику Земли

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Космическая технология сама скорректировала маршрут. Но каким образом?

Станция «Луна-25» скорректировала первую плановую траекторию перелета к естественному спутнику Земли. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Роскосмоса».

«Сегодня автоматическая станция „Луна-25“, созданная в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина, провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», — сообщили в госкорпорации.

Двигательная установка включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

Станцию «Луна-25» перевозит ракета-носитель «Союз-2.1б». Это первая в истории современной России космическая миссия на естественный спутник Земли. До этого к «ночному светилу» в 1976 году отправляли «Луну-24».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думают эксперты о значимости «Луны-25» для России. Один из специалистов считает, что это очень важная часть имиджевой истории России.