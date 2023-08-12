Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу

Фото, видео: Instagram* / georgy_kunitsa13; Telegram / Aliona Kostornaia / AlenaKostornaya; .5-tv.ru

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Спортсмены узаконили отношения. Кто из звезд еще на свадьбе?

Звезды российского спорта Алена Косторная и Георгий Куница выступают в паре. Но теперь фигуристы будут делить не только лед, но и семейный очаг. Ведь они официально узаконили свои отношения. Об этом рассказала девушка в своем Telegram-канале.

Косторная опубликовала видео со свадьбы. Сняла его другая фигуристка, которую пригласили на торжество. Это Дарья Усачева. Вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой они присутствовали на празднике своих коллег по цеху и друзей.

«Задачка не из простых», — сказала одна из спортсменок.

Усачева поднесла камеру поближе к молодоженам, чтобы запечатлеть этот момент. Куница был одет в элегантный костюм, а Косторная сияла в традиционном свадебном платье.

После публикации видео на пару тут же посыпались поздравления.

«Поздравляю. Вы самые лучшие»;

«Счастья вам»;

«Поздравляю от всей души! Счастья вам», — пишут поклонники спортсменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Косторная и Георгий Куница подали заявление в ЗАГС.

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