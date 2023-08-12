В России пользователи Google пожаловались на сбои в работе поисковика

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Большинство жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сбои в работе поисковой системы Google наблюдаются в субботу, 12 августа, в России. Такие данные зафиксированы на сайте детектора сбоев Downradar.

Большинство жалоб поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Согласно последним данным сайта, 59% пользователей сообщали об общих проблемах в работе Google, 33% пользователей фиксировали проблемы в работе сайта, еще 4% заявили о трудностях со входом в систему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google Play удалил приложения подпавших под санкции США российских банков — Локо-банк, «Солидарность», «Юнистрим», «Петербургский социальный коммерческий банк» (ПСКБ), а также Тинькофф Банк.