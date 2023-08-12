Как получить кредитные каникулы: главные условия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Кто может претендовать на финансовую передышку?

Каникулы для потребительских кредитов в стране появились в 2020 году. Так государство поддержало тогда граждан во время пандемии. Но теперь, с 1 января 2024 года, такой механизм будет действовать на постоянной основе. О том, как получить право на кредитные каникулы, рассказало издание URA.RU.

Что такое кредитные каникулы?

Кредитные каникулы — хорошая возможность, для людей, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, приостановить свои выплаты банкам. В льготный период не прибавляется неустойка и не применяются никакие методы взыскания. Но процент на существующую задолженность все равно начисляется.

Заемщик в праве сам решать на какой период взять кредитные каникулы. Однако льготный период не должен превышать более шести месяцев.

Кто может получить кредитные каникулы?

Во-первых, необходимо предоставить профильному ведомству справку о доходах. В ней должно быть зафиксировано, что доходы за два месяца перед обращением упали на 30% по сравнению с прошлым годом.

Заемщик может рассчитывать на отсрочку по выплатам, если он находится в зоне ЧС и его имуществу нанесен ущерб.

Важно, чтобы это были первые кредитные каникулы по этому договору. Исключение есть, но только для участников спецоперации. Также заемщик не должен быть банкротом.

Если заимодатель не предъявил требования и исполнительные документы к поручителю заемщика и не сделал обращение на взыскание на предмет залога, то «должник» имеет право попросить кредитные каникулы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут работать кредитные каникулы с 2024 года.