Константин Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении

Константин Легостаев: Я не хочу ходить на программы, которые мне не интересны

Фото, видео: ВКонтакте / Константин Легостаев / clublegostaev; Instagram* / konstantin_legostaev; 5-tv.ru

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Мнение певца подтвердил самый странный «собеседник». Кто это был?

В последнее время певец Константин Легостаев пропал с «ТВ-радаров». Раньше он регулярно светился в каких-то программах, но теперь его нет на телевидение. Артист признался в своем личном блоге, почему его персона больше не блистает перед камерами.

«Пятьдесят процентов всех программ ушли на другие темы совсем. Ну понятно, на тему спецоперации. Мы сейчас с вами в этом мире живем», — заявил музыкант.

Он отметил, что развлекательные программы, которые остались, ему совсем неинтересны. Артист себя не видит в этих телешоу. К примеру, его недавно приглашали в одну передачу на федеральном канале, но он посчитал, что ходить на такие мероприятия — себя не уважать.

Певец заявил, что сейчас лучше держать связь с аудиторией через социальные сети. Во время своей речи артист шел по улице. И с ним согласился тот, о ком точно нельзя было подумать.

«Этот трактор со мной согласен», — заявил певец.

Легостаев сравнил себя со скрипачами «Титаника», которые до конца выступали на тонущем корабле, но он отметил, что «наш корабль не затонет никогда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артист ответил обиженным на «Фабрику звезд» коллегам.

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