Слишком коротко: дочь Пересильд осудили за неуместный наряд для похода в храм

Поклонники Пересильд осудили дочь актрисы за неуместный наряд для похода в храм

Фото: Instagram* / juliaperesild

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Поклонники актрисы не смогли оставить без внимания внешний вид подростка. Но что с ним не так?

Дочь актрисы Юлии Пересильд — Анна — удивила поклонников звездной мамы выходкой. Сейчас артистка находится с детьми на отдыхе в Греции. На днях актриса поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время похода в один из монастырей на острове Крит. Как пишет издание utro.ru, внимание интернет-пользователей привлек наряд 14-летней Анны — на ней было очень короткое кружевное платье. Некоторые сочли это за неуважение.

«Отличный наряд для монастыря», — написала с иронией одна из подписчиц.

Известно, что Анна идет по стопам матери — пробует себя в качестве актрисы. И весьма успешно. Анна уже успела получить награду испанского кинофестиваля SOL за лучшую женскую роль в фильме «Тибра».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юлия Пересильд с размахом отпраздновала 12-летие дочери.

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