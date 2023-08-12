«Был лучшим массажистом»: в горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Петербурга

Погибший под камнепадом в Кабардино-Балкарии петербуржец был добрым человеком

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Мужчина занимался не только активным туризмом. В чем еще он был хорош?

В Кабардино-Балкарии группа туристов отправилась в горный поход. Но произошла трагедия. На возвышенности начался камнепад. Один из альпинистов Никита Андреев погиб во время обвала. Его приятель Андрей Рожков рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru о том, каким человеком был альпинист.

«Хороший, добрый человек, отзывчивый. Занимался капоэйрой, массажем, психологией», — отметил мужчина.

Он рассказал, что Андреев получил образование психолога, окончив институт управления и права. Из университета он выпустился без красного диплома, но все равно с хорошими оценками.

Периодически Андреев и Рожков ездили вместе отдыхать в Мурманск. Приятель альпиниста знал, что недавно его друг отправился куда-то на Юг, но не был в курсе, что это Кабардино-Балкария.

Рожков рассказал, что Андреев был массажистом. И ему, практически, не было равных в этом деле.

«Он занимался массажем. Он прекрасно делал массаж. И он чуткий человек был, он всегда подходил с душой к людям. На энергетическом уровне прям чувствовал. Я на массаж к нему ходил. Я перепробовал много массажистов, Никита один из лучших массажистов был», — подчеркнул мужчина.

Рожков занимается организацией праздников и иногда он привлекал Андреева подработать аниматором. Массажист был отзывчивым человеком и, как правило, не отказывал своему товарищу.

У погибшего Никиты был девиз по жизни — «Доброта и справедливость». Также мужчина добавил к этим качествам еще и честность.

Когда отряд Андреева попал в беду, МЧС России организовало работу по спасению туристов. Альпинистов удалось эвакуировать на вертолете Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Всего при камнепаде пострадали семь человек, Андрей погиб на месте. Сейчас с выжившими жертвами обвала проводят работу психологи МЧС. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Петербурга погиб во время обвала горных пород в Кабардино-Балкарии.