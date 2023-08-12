Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

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Стало понятно, почему поставленная США военная техника доставила украинским боевикам больше проблем, чем помощи.

Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley оказалась сильно переоцененной. Об этом заявил спецкор KP.RU Виктор Баранец после общения с российскими военными, изучившими трофейную технику.

Так, выяснилось, что у американской БМП слабая броня, не способная выдержать попадание современных снарядов и ракет. Она не защитит даже от боеприпаса 30-миллиметровой пушки с расстояния свыше 300 метров. Кроме того, динамическая защита Bradley не всегда срабатывает против кумулятивных снарядов, а днище машины пробивают мины.

Отметили военные и малую вместимость БМП: в нее входит максимум семь бойцов — меньше, чем в большинство аналогов. Наконец, Bradley сложна в обслуживании из-за своей электронной системы, и это доставило серьезные проблемы украинским боевикам при использовании машины в бою.

«Тут нам учиться почти нечему», — озвучил Баранец вердикт российских военных.

Американский журнал Military Watch ранее написал, что российские военные в Донбассе эффективно поражают БМП Bradley производства США с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-1». Аналитики отметили, что это оружие было спроектированы специально для уничтожения американской техники.

Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры уничтожения БМП Bradlеу дроном-камикадзе «Ланцет».