Самолет Су-30 разбился в Калининградской области

Фото: Тырин Денис / ТАСС

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Авиакатастрофу подтвердили в штабе Западного военного округа.

Самолет Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Как уточнили ТАСС в штабе Западного военного округа, экипаж погиб.

Предварительная причина крушения — техническая неисправность. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на борту не было боекомплекта. На земле других разрушений или пострадавших нет. Истребитель бомбардировщик рухнул в безлюдной местности.