Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

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Президент выразил особую благодарность инструкторам, тренерам и педагогам.

Президент России Владимир Путин поздравил профессиональных спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Поздравительная обращение опубликовала на сайте Кремля.

Российские власти уделяют особое внимание развитию массового физкультурного движения. По всей территории нашей необъятной родины строятся комплексы, ледовые дворцы и стадионы.

В своей телеграмме российский лидер обратил внимание на мероприятия, которые способствуют популяризации спорта и воспитывают новых чемпионов и рекордсменов. Среди них: «Лыжня России», «Кросс нации», а также «Сельские спортивные игры».

Президент поблагодарил инструкторов, тренеров и педагогов, а также специалистов сферы физической культуры. В этому году отмечается 100-летний юбилей создания государственной системы управления в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза безопасность в информационном пространстве.