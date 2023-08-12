Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Разрушений конструкций переправы не зафиксировано.

Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Крымского моста. Об этом в Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — пояснил чиновник.

Также Аксенов обратился в местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, доверяя лишь проверенным источникам информации.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, по данным Минобороны РФ за минувшую ночь была пресечена попытка украинских боевиков атаковать полуостров 20 дронами.