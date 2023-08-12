Как королева: Вера Васильева будет похоронена в роскошном гробу

Актриса Вера Васильева будет похоронена в гробу стоимостью 200 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Москва простилась со звездой театра Сатиры.

Проводить в последний путь народную артистку СССР и лауреата Сталинской премии Веру Васильеву пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники. Гражданская панихида прошла в театре Сатиры, в котором женщина прослужила с 1948 года — 75 лет. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. Любимица миллионов скончалась на 98-м году жизни.

Тело Васильевой лежало в роскошном белоснежном гробу — как у королевы, пишет utro.ru. Издание узнало через ритуальное агентство о том, что крышка разделена на две независимые части, у которых есть специальный лифт для плавного закрытия.

Сама домовина изготовлена из массива сосны первого сорта. Внутри гроб обит велюром и атласной тканью с рюшей со сборкой по всей длине. Подушка сделана из атласа. Держатели и наконечники — итальянские.

Элитный гроб женщины стоит, по словам ритуальщиков, около 200 тысяч рублей. Таким образом в могилу актрисы на Новодевичьем кладбище положат, образно говоря, немаленькие деньги.

Васильева была удостоена многих почетных наград. За свою долгую и насыщенную карьеру актриса снялась в более чем 30 проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что названная дочь Васильевой расплакалась возле гроба.