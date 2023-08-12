Кулеба пообещал гасить призывающие к переговорам с Россией голоса

Фото: JALAL MORCHIDI / ТАСС

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Глава украинского МИД спрогнозировал тяжелый политический сезон для дипломатии Киева.

Тяжелый в вопросах дипломатии грядущий политический сезон для Киева предрек глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова в интервью журналисту Вадиму Карпьяку цитирует «РБК-Украина».

Главной причиной неудобство дипломат назвал все ярче звучащие призывы о необходимости переговоров с Россией.

«Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — заявил Кулеба.

При этом он уверен, что Киеву удастся победить «на всех фронтах». Впереди при этом, как добавил Кулеба, большое количество тяжелых международных саммитов, в рамках которых Украине нужна поддержка всего мира, а не только «традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

Ранее Владимир Зеленский публично признал, что испытывает давление со стороны союзников в вопросе необходимости поиска дипломатического решения конфликта с Москвой. Кроме того, стало известно, что он предупредил украинских дипломатов о росте давления в этом вопросе в ближайшие месяцы.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии каких-либо предпосылок к мирному урегулированию с Киевом, так как на Банковой не хотят и не могут хотеть мира, так как украинские власти лишь инструмент в столкновении коллективного Запада с Россией.