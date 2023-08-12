Загадочное фото: Билан и звезда сериала «Триггер» отправились в поездку

Фото: Instagram* / bilanofficial

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Неожиданное фото звезд вызвало большой ажиотаж в сети.

Известный певец Дима Билан выложил в соцсети загадочное фото со звездой сериала «Триггер» Викторией Масловой, что вызвало активные обсуждения среди поклонников. Вокалист написал, что они вдвоем отправились в путешествие.

Запечатленный момент наполнен счастьем, что хорошо видно по восторженным улыбкам актрисы и исполнителя.

Возможно это деловая поездка, связанная непосредственно с работой. Скорее всего Маслова отправилась на съемки.

Как известно широкой аудитории, Дима Билан никогда не состоял в серьезных отношениях, однако в его жизни когда-то произошла трагедия. Из истории, которую рассказывал сам певец несколько лет назад, фанаты узнали, что он планировал жениться на девушке. Она могла родить ему двойню, но, к сожалению, у нее случился выкидыш. Впоследствии пара рассталась, а тайные отношения, Билан решил раскрыть своим поклонникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Билан опубликовал фото любимой девушки.

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