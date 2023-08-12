«Это более, чем ценно»: открылась выставка МХТ Чехова, приуроченная к юбилеям

Фото: 5-tv.ru

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Культурное событие посетил московский бомонд, который поделился впечатлениями от увиденного.

В Новом Манеже открылась выставка, посвященная двум знаковым датам театральной истории: 125-летию Московского художественного театра и вековому юбилею Музея МХАТа.

Выставку посетили лица московского бомонда. Среди них оказались режиссер Виктор Крамер. По его словам, это необычное мероприятие, именно потому, что на нем представлены не просто музейные экспонаты, а присутствует соединение исторического и важного с фантазиями.

«Здесь много инсталляций, много арт-объектов, которые не являются музейными», — отмечает Виктор Крамер.

Виктор Моисеевич утверждает, что театр — это не про информацию, а про образ.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий также посетил выставку и отметил, что она приурочена к замечательным датам.

«Это все наша культурная история. И так это важно для молодых, от этого мне радостно. И для тех, кто помнит многих из этих людей, которые окружают нас большими фигурами. Это более, чем ценно сегодня», — заявил о значимости выставки он.

Золотовицкий отмечает, что необходимо напоминать о важности культуры. Она должна стоять во главе образования, семьи.

«Я 40 лет в театре. <…> Я горжусь, если можно так сказать, коллекцией людей, которые меня окружают. Это моя гордость», — заявил Игорь Яковлевич.

Руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев рассказал о создании выставки. Он отметил, что это особенный год. Так как юбилеи совпали.

«Помимо нашей дружбы с театрами, у нас появилась дружба и с музеями», — говорит Бакбаев.

Он заявил, что концепт выставки включает себя наиболее яркие этапы жизни МХТ.

Также экспозиции посетил певец и писатель Илья Гуров, он поделился собственными впечатлениями от увиденного.

«Мне запомнилась стена из книг, которая находится в конце выставки. Это нереально крутая фотозона. <…> Она дает стимул выпускать книги все толще и толще», — поделился впечатлениями писатель.

Зарядиться вдохновением от экспонатов пришла и телеведущая Олеся Константинова. Она отметила, что на мероприятии и ее впечатлило абсолютно все.

«Это история и самого театра, и здесь можно наблюдать такие редкие экспозиции как костюмы из спектаклей, поставленных Булгаковым, Олегом Табаковым», — отметила она.

Естественно на выставку пришли и те, кто непосредственно увлекается биографией самого Антона Павловича Чехова. Культурное событие посетила фотограф Елена Мухортикова, которая изучает отношения Чехова и его жены Книппер. И то, как они отразились на его творчестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открыли памятник Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской.