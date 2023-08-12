«Простота украшает»: Дана Борисова показала себя в купальнике без фотошопа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Женщина устроила фотосессию на берегу моря.

Телеведущая Дана Борисова показала, как выглядит ее тело после липосакции. Она опубликовала фото в купальнике на берегу моря и шокировала фанатов.

«Всегда считала, что простота украшает», — написала звезда «Армейского магазина» в социальной сети.

Женщина рассказывала, что отправилась в Турцию погулять на свадьбе, а не только ради отдыха. При этом Борисова отметила, что на свадьбе все «пошло не по плану», но без новых снимков фанатов она не оставила.

Дана Борисова показала фигуру после липосакции. Фото: Instagram* / danaborisova_official

В 2022 году знаменитость дважды ложилась под нож хирургов — ей делали липосакцию. По словам женщины, она осталась недовольна результатом, который получила от второго специалиста. Дана Борисова посоветовала подписчикам не следовать ее примеру и идти только к проверенными людьми.

Борисова признавалась, что в какой-то момент перестала контролировать себя и набрала много лишних килограммов. В середине января 2023 года блогер ужаснулась, увидев на весах цифру в 63,8 килограммов, поэтому она обратилась к специалисту по питанию.

Телеведущей удалось похудеть на три килограмма, и она продолжила работать над результатом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15-летняя дочь Даны Борисовой призналась в комплексах.

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