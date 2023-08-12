А кольцо обручальное? Бывшая возлюбленная Тимати возможно выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com / Alena Shishkova

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Подозрения в изменения семейного положения звезды вызвала фотография в социальной сети.

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова выложила на странице в соцсети фото в белом костюме с роскошным кольцом на безымянном пальце и огромным букетом роз.

Алена Шишкова заинтриговала поклонников кольцом на пальце. Фото: Instagram* / missalena.92

Сначала Алена показала подписчикам кольцо, а затем надела его на палец, даже не намекнув на то, кто мог сделать великолепный подарок. Однако всем сразу стало ясно, что сердце модели несвободно.

Возможно такая закрытость связана с тем, что после расставания с Тимати она перестала комментировать свою личную жизнь.

У Алены Шишковой и Тимати есть общая дочь Алиса, которой сейчас восемь лет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что модель была в отношениях с сыном покойного сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова 17-летним Владиславом. Несмотря на то, что Алена опровергала эту информацию, Владислав продолжал утверждать, что они вместе. Отстраненность Алены он объяснял давлением прессы и общественности, которое заставило ее бояться афишировать их отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Шишкова призналась в сделанной пластике.