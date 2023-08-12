Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Почти 50 лет мы не занимались освоением Луны, но теперь мы вернулись. Что это значит?

Стартовал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. Эта миссия на Луну стала первой для истории современный России. Прежде отечественную станцию «Луна-24» отправляли в 1976 году.

5-tv.ru решил поинтересоваться у политолога Армена Гаспаряна о том, что может ли это событие означать новую космическую гонку РФ с США?

Несмотря на многочисленные заявления о том, что космос должен быть вне политике. Доверять мнению западных сторон — это вверх наивности.

«Я полагаю, что планы по мнению космической гонки, у этих людей уже давным давно есть. Наверняка, они сейчас начнут вытаскивать их и реализовывать, потому что для них — это чрезвычайно неприятный момент. Потому что впервые с 1976 года, произошел подобного рода запуск. И он одним лишь своим фактом противоречит той теории, которая выстраивалась на Западе, что у страны (России — Прим. Ред.) разрушена экономика. „Региональная бензоколонка“, санкции уничтожили промышленный потенциал и так далее», — комментирует эксперт.

По мнению Гаспаряна, весь мир находится в замешательстве по поводу трех фаз лунной программы России. Здесь возникает вопрос: «А так ли на самом деле успешны Соединенные Штаты?». И этот вопрос действительно справедливый, считает он.

Эксперт утверждает, что в отличие от США, российская сторона не умеет масштабно продвигать свои успехи на мировой арене.

«Главное научиться правильно подавать собственные достижения», — утверждает он.

Такое действие со стороны России — это очень важная часть имиджевой истории. Ведь многие обыватели из других стран теперь задумаются, а как такое может возможно? Неужели их источники врут?

Также 5-tv.ru спросили мнение у политолога Юрия Светова о том, насколько российские космические открытия опережают американские?

«Почти 50 лет мы не занимались освоением Луны. Хорошо, что мы возвращаемся. У нас неплохая программа. Если мы будем ее реализовывать, то какие-то вещи к 30-му году мы наверстаем», — считает Светов.

Однако эксперт отмечает, что нас сильно опережает в этом деле Китай, у которого станция посажена на теневой стороне Луны. Они готовятся к пилотированным полетам.

«Говорить о лунной гонке не приходится. Я не считаю, что это полезная вещь», — утверждает он.

Он считает, что в космической гонке, которая велась с американцами, были неудачи из-за лишней спешки.

«Мы отстаем от США в освоении дальнего космоса. <…> Это реалия», — комментирует эксперт.

Но эта проблема идет еще со времен Советского Союза. У американцев работают аппараты, запущенные еще десятилетия назад. С них до сих пор поступают сигналы, говорит Светов. У России этого пока что, к сожалению, нет.

«У нас мощные достижения, связанные с орбитальной станцией», — утверждает эксперт.

Однако есть высокая вероятность того, что вместе с Китаем мы осуществим пилотированную миссию на Луну, заключает Светов.

Ранее 5-tv.ru писал, чем «Луна-25» будет заниматься на спутнике Земли.