Фото: www.globallookpress.com / Europa Press / E. Parra. Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинское население призывают восхищаться русскими.

В Совете безопасности России отреагировали на слова польского президента Анджея Дуды об идеальном моменте для победы над «российским империализмом» практически без потерь ВСУ. Заместитель председателя СБ подчеркнул, что Киеву стоило бы со всей искренностью восхищаться союзниками и братьями в лице русских людей.

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто звери», — саркастично опубликовал пост в социальных сетях политик.

Он также продублировал пост на украинском языке, чтобы его охват увеличился, в том числе и за счет населения Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление.