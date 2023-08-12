Конец счастью: Роман Капаклы расстался с Татьяной Мусульбес

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Теперь звезда «ДОМа-2» будет искать счастье в одиночестве.

Роман Капаклы бросил Татьяну Мусульбес. Об этом мужчина рассказал в личном блоге. При этом ради девушки он полгода назад прекратил отношения с бывшей возлюбленной — Мариной Африкантовой.

Что стало причиной расставания, неизвестно. Капаклы поблагодарил девушку за счастливые месяцы, а также заявил, что помнит «все моменты, запахи, звуки».

«Но люди, оказывается, не всегда приходят в жизнь друг друга навсегда. Иногда они появляются для какого-то определенного опыта, чтобы после, наполнив жизни друг друга, с улыбкой пожелать обоюдного счастья, но уже по отдельности», — отметил шоумен.

Капаклы подчеркнул, что решение о расставании было принято «со слезами на глазах». Сейчас он надеется, что обретет настоящее счастье, как и бывшая девушка. Мусульбес успела отреагировать на слова экс-возлюбленного. Брюнетка заявила, что мужчина смог ее растрогать.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие участники «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова отказались показывать своих детей-близнецов. За это их раскритиковали поклонники. В ответ на сообщения хейтеров родители заявили, что покажут детей после их крещения.

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