Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Журналисты и эксперты отмечают, что российские войска успешно адаптировались на фронте.

Просчеты президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину. Дело в том, что украинское контрнаступление было полностью провальным, и Запад разочарован в ВСУ. Об этом сообщил в статье издания The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений Джошуа Химински.

Он отметил, что аналитика сильно подвела Штаты, потому что была с самого начала сфальсифицирована. Политик уверен, что текущие неудачи Запада бесценны для РФ, потому что наша армия может использовать их слабости в своих интересах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российским бойцам до Купянска остались считанные километры.