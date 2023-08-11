Путь в НАТО: Украина обсудила с Британией гарантии безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее подобные переговоры прошли и с США.

Между Украиной и Британией начались консультации по вопросам предоставления Киеву гарантий безопасности. Соответствующей новостью поделился глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

Ермак отметил, что Лондон постоянно «демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке страны». Он добавил, что народ Украины ценит оказываемую помощь. Политический деятель также подчеркнул, что обсуждаемые гарантии являются промежуточным этапом на пути в НАТО.

«Мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы. Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности по всему евроатлантическому региону», — заявил Ермак.

На Украине заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Зеленского

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналогичные переговоры по гарантиям безопасности прошли между Киевом и Вашингтоном. Делегации обсуждали дополнительные пакеты военной помощи, а также введение новых санкций против России.