Минцифры предложило отсрочку от армии для «айтишников» до 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Сейчас соответствующим правом обладают только сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование.

Минцифры РФ готовит изменения в указ Владимира Путина, который касается предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов в сфере IT. Такое решение сделно с целью повышения возраста предоставления отсрочки до 30 лет. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с изданием «Интерфакс».

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил он в интервью.

Также он подчеркнул, что в действующем указе президента РФ есть также освобождение от призыва для «срочников» сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что В России появится виртуальный сотовый оператор для органов власти.