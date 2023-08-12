🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 августа, убывающая Луна в знаке Рака, сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

♈ Овны

У нас у всех есть прошлое, Овны, но его надо уметь оставлять далеко за спиной. Не нужно брать старые переживания с собой в будущее, пользы никакой это не принесет. Сделайте себе одолжение — сконцентрируйтесь на настоящем. Пришло время превратить раны в мудрость.

Космический совет: удача любит смелых.

♉ Тельцы

В последнее время вас съедает чувство стыда и вины за вещи, в которых вы, в принципе, по большей мере, и не виноваты-то. То, что вы таскаете с собой вечно этот негатив, мешает вам по-настоящему радоваться жизни. Вы достойны лучшего, чем постоянное самобичевание. Когда вы научитесь любить себя, тогда вам начнет везти.

Космический совет: выход из зоны комфорта дарует благословление Судьбы.

♊ Близнецы

Забудьте о том, что вы не очень уверенны в себе, Близнецы. Сейчас самое время быть влюбленным в самих себя. Отправьтесь в неожиданное приключение, сделайте себе приятный подарок. Любовь витает в воздухе, к ней нужно только протянуть руку.

Космический совет: научитесь искренне любить себя.

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♋ Раки

Раки, вы склонны ставить потребности других выше своих собственных. Быть героем — это одновременно ваш дар, и ваше проклятье. Прямо сейчас вы нуждаетесь в собственной нежной любви и заботе больше, чем кто-либо другой. Не стесняйтесь возвращать себе свою силу и устанавливать личные границы.

Космический совет: поэкспериментируйте со своим стилем.

♌ Львы

За некоторые мечты стоит побороться, Львы. Сделайте глубокий вдох и превратите свою боль в силу. Скоро вы доберетесь до желаемого пункта назначения, но путь к успеху всегда тернист и труден. Избавьтесь от постоянного желания все контролировать, оно вам только вредит. Делегируйте ответственность и обязанности с другими.

Космический совет: избавьтесь от желания все контролировать.

♍ Девы

Единственный человек, который стоит между вами и вашими мечтами — это вы сами. Вы как будто приуменьшаете свой потенциал, потому что не верите в свои собственные силы, Девы. Отбросьте все сомнения и верните свою внутреннюю силу.

Космический совет: делайте только то, что по-настоящему хотите.

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♎ Весы

Весы, вы в некотором роде, важная персона. Вас даже можно назвать восходящей звездой. И что-то подсказывает 5-tv.ru, что мы не единственные, кто питает к вам такие чувства. Приготовьтесь принимать дары Судьбы. Пришло время любить и быть любимым!

Космический совет: пришло время любить и быть любимым.

♏ Скорпионы

Знаете, в чем секрет божественной поддержки и внутреннего сияния? Воспоминание о том, что вы доверяете себе и находитесь в гармонии со своим «я». Благодарите судьбу за все, что она вам преподносит, и тогда вы наполните свою жизнью любовью.

Космический совет: не игнорируйте своих близких, они желают добра.

♐ Стрельцы

Откиньте все страхи перед Судьбой, Стрельцы. Поверьте, Вселенная не просто так ведет вас по тому пути, который вы проживаете сейчас. Окунитесь в творчество, настройте себя на позитив, улыбнитесь, и мир улыбнется вам в ответ. Можете даже совершить небольшое путешествие, оно точно пойдет вам на пользу.

Космический совет: наберитесь смелости.

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♑ Козероги

Козероги, косяк! Вы снова усомнились в своем потенциале и своих способностях добиваться успеха, и теперь погрузились в чувство вины и стыда. Так нельзя, нужно немедленно взять себя в руки. Избавьтесь от неуверенности в себе и приготовьтесь к переменам, они не заставят себя долго ждать.

Космический совет: пришло время снова поверить в свои силы и свой потенциал.

♒ Водолеи

Кажется, настало то время, когда необходимо говорить «да» всем новым возможностям. Что посеешь, то и пожнешь, помните эту поговорку, Водолеи? Спешим вас поздравить, вы уже вот-вот начнете собирать плоды своего упорного труда. Но не забывайте про силу добра, и делитесь ей со своими близкими.

Космический совет: получайте подарки с улыбкой.

♊ Рыбы

У всего всегда есть причина, как бы Вы и не хотели это признавать. У вас есть талант к искусству, к музыке, к культуре, так погрузитесь в эти сферы! Именно ваша способность находить прекрасное в мелочах поможет вашему миру наполниться радостью, красотой и волшебством.

Космический совет: в вас живет огромный потенциал.

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