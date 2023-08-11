Власти упростили выплату страховки в случае гибели на СВО

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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При получении инвалидности также назначат страховые выплаты.

Кабинет министров России упростил порядок получения страховых выплат в случае гибели солдат в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Его глава Михаил Мишустин уже подписал соответствующий указ.

«Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что уже в течение 30 дней после подачи документов будет выплачена страховая компенсация. Это очень полезное уточнение, так как ранее сроки выплаты не были установлены, из-за чего зачастую решение по страховке затягивалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент поддержал решение передать ВТБ пакет акций ОСК.