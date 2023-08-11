Суд арестовал генерального директора склада, на котором произошел взрыв в Сергиевом Посаде

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/zdes_govoryat

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Ранее следствие обращалось с этим требованием.

Суд арестовал генерального директора компании «Пиро-Росс» на складе которой произошел взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде. Сергей Чанкаев арестован на два месяца. Об этом сообщает Следственный Комитет России.

Мера пресечения пока не избрана. Свою вину Чанкаев не признал.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице. В больницы с травмами обратились еще 84 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что следствие просило суд арестовать Чанкаева.